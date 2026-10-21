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Treppensturz-Drama

Schock: Hardy Krüger Jr. bricht Oberschenkelhals

Society International
21.10.2026 11:46
Hardy Krüger Jr. hat sich bei einem Treppensturz den Oberschenkelhals gebrochen.
Hardy Krüger Jr. hat sich bei einem Treppensturz den Oberschenkelhals gebrochen.(Bild: Alexander Tuma)
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Von krone.at

Der deutsche Schauspieler Hardy Krüger Jr. hat sich bei einem Treppensturz den Oberschenkelhals gebrochen. Er musste notoperiert werden und kann sein Bein im Augenblick nicht voll belasten.

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„Vor Schmerzen konnte ich nicht mehr atmen“, berichtete der 58-Jährige der Zeitschrift „Bunte„ laut Meldung vom Mittwoch. Nach eigenen Angaben stürzte er nachts auf dem Weg in die Küche im Dunkeln elf Stufen hinab.

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Zwölfwöchige Reha nötig
Demnach musste Krüger notoperiert werden, nun folgt eine zwölfwöchige Rehaphase. Wann er sein rechtes Bein wieder voll belasten könne, sei unklar, sagte er.

Ohne Unterstützung seiner Ehefrau Alice wäre „alles noch viel schwerer“. Krüger Jr. ist der Sohn des im Jahr 2022 verstorbenen Schauspielers Hardy Krüger. Krüger Jr. ist selbst als Schauspieler aktiv und durch Fernseh-, Film- und Theaterrollen bekannt.

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