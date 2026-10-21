Serie gerissen: „Irgendwann musste es passieren“

Rotation als Trumpf für PSG

Während die Katalanen die spanische Liga fünf Punkte vor Real anführen, ist PSG in Frankreichs Ligue 1 nur Zweiter. Der Hauptstadt-Verein rotiert in Ligaspielen stark, um für Champions-League-Highlights wie gegen Barca oder davor beim 4:2 bei Manchester City gerüstet zu sein. Die schwächere nationale Konkurrenz im Vergleich zu anderen europäischen Topklubs erwies sich schon in den vergangenen beiden Saisonen als Trumpf für die Pariser, als Champions-League-Topfavorit sieht Coach Luis Enrique sein Team jedoch nicht. „Die wichtigen Spiele kommen erst in der K.o.-Phase. Aber mit unseren Fans im Rücken ist alles möglich“, sagte der frühere Barca-Trainer.