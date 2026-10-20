Ebola-Epidemie breitet sich nun weiter aus

Ausbreitung über die Landesgrenzen hinaus

In der Region breitet sich derzeit ein größerer Ebola-Ausbruch ausgehend von der DR Kongo über die Landesgrenzen hinweg aus. Die Regierung in Kinshasa hatte am Sonntag mitgeteilt, dass das Virus auf eine achte Provinz übergegriffen habe. Auch Kenia befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft und meldete am selben Tag einen weiteren Fall, womit die Zahl der Infektionen dort auf acht stieg. Nigeria ist inzwischen das vierte afrikanische Land, in dem Fälle der Bundibugyo-Variante gemeldet wurden. Im zentralafrikanischen Kongo wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde aktuell 9552 Fälle und 4602 Todesfälle registriert. Im ostafrikanischen Kenia sind derzeit acht Ebola-Fälle, darunter ein Todesfall, bekannt.