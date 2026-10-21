180 Kilo! John Goodman kämpfte um sein Leben!

Er geriet an einen Punkt, an dem er wusste, dass er „so oder so in einer Klinik landen“ würde. Er entschied sich für die Reha-Klinik, „um mein Leben zu retten“. Während des Entzugs wurde ihm klar, dass er durch den Alkohol das wirkliche Leben aus den Augen verloren habe: „Ich hatte mich zudem auch nicht weiterentwickelt und erkannte, wie egoistisch ich durch den Alkohol geworden war.“