Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fast zugrunde gesoffen

180 Kilo! John Goodman kämpfte um sein Leben!

Society International
21.10.2026 10:56
Jahrzehntelang galt John Goodman als der gemütliche Dicke Hollywoods. Doch hinter der Fassade ...
Jahrzehntelang galt John Goodman als der gemütliche Dicke Hollywoods. Doch hinter der Fassade kämpfte der „Roseanne“-Star gegen Alkohol und Ess-Sucht.(Bild: AFP/MANNY CARABEL)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Für Jahrzehnte kannte ihn die Welt als den netten Dicken aus Sitcoms wie „Roseanne“ oder Filmen wie „King Ralph“. Jetzt verriet John Goodman Details, wieso es ihm lange schwergefallen war, sein Übergewicht loszuwerden. Zuerst habe es am Alkohol gelegen, dass er nicht fit werden konnte, und danach, weil „ich wie ein Alkoholiker gegessen habe“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Goodman verriet, dass er 2007 beschlossen hatte, dem Alkohol abzuschwören. Die ständigen Drinks seien daran schuld gewesen, dass er verlorene Pfunde schnell wieder drauf hatte. Dem „The New Yorker“ verriet der 74-Jährige: „Wenn ich über den Sommer durch Fitnesstraining 60 Pfund verloren habe, kamen die danach schnell wieder zurück und wurden 70, 80 Pfund. Das war ermüdend.“

So kannte man den Star im Jahr 2005: Hier mit Roseanne Barr bei der DVD-Launch-Party von ...
So kannte man den Star im Jahr 2005: Hier mit Roseanne Barr bei der DVD-Launch-Party von „Roseanne: Season One“(Bild: APA/Mark Mainz / Getty Images North America / AFP)

Reha-Klinik, um sein Leben zu retten
Durch Alkohol konnte er „sofortige Befriedigung“ erlangen: „Das Problem daran ist, dass es einem eigentlich egal ist, was unmittelbar danach passiert.“ Das habe bei ihm zu immer schlimmeren Katern geführt. Wenn er eine Pause machte, fing er an zu zittern: „Dann musste ich trinken, um das Zittern wieder loszuwerden – weshalb ich in einen Teufelskreis geriet.“

Lesen Sie auch:
Roseanne Barr und John Goodman spielten sich als Roseanne und Dan Conner in der ...
„Nicht wiedererkannt!“
John Goodman: Supermarkt-Selfie lässt Fans staunen
08.08.2026
Plauderte über Burton
John Goodman: Elizabeth Taylor prägt ihn bis heute
21.07.2025
90 Kilo abgespeckt!
Schauspieler John Goodman so schlank wie nie zuvor
15.07.2025

Er geriet an einen Punkt, an dem er wusste, dass er „so oder so in einer Klinik landen“ würde. Er entschied sich für die Reha-Klinik, „um mein Leben zu retten“. Während des Entzugs wurde ihm klar, dass er durch den Alkohol das wirkliche Leben aus den Augen verloren habe: „Ich hatte mich zudem auch nicht weiterentwickelt und erkannte, wie egoistisch ich durch den Alkohol geworden war.“

Heute wiegt John Goodman weniger als die Hälfte seines Gewichts in seinen Schwergewicht-Zeiten.
Heute wiegt John Goodman weniger als die Hälfte seines Gewichts in seinen Schwergewicht-Zeiten.(Bild: APA/Manny Carabel/Getty Images/AF)

Trocken – aber das Gewicht explodierte
Doch kaum war er trocken, explodierte sein Gewicht noch mehr: „Meine Beziehung zum Essen war immer sehr kompliziert, weil mein Gewicht auch Teil meiner TV-Personality war, die alle kannten.“ Zudem habe er „wie ein Alkoholiker gegessen“. Sprich, er konnte nicht stoppen, wenn er erst einmal angefangen hatte, weil Essen wie Alkohol eine Sucht war.

Als er dann 2011 zum ersten Mal die 180-Kilo-Grenze überschritt, beschloss er, sich auf eine „Fitnessreise zu begeben“. Heute wiegt er weniger als die Hälfte seines Gewichts in seinen Schwergewicht-Zeiten. Auch mental ist er besser drauf denn je: „Ich hatte viel Therapie und bin heute happy. Ich wünschte nur, ich könnte besser relaxen – weil die besten Sachen passieren, wenn ich relaxt bin.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
21.10.2026 10:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
115.417 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
102.401 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.846 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1343 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
975 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Society International
Fast zugrunde gesoffen
180 Kilo! John Goodman kämpfte um sein Leben!
Absage trotz Trainings
Romee Strijd bezichtigt Victoria‘s Secret der Lüge
„Es reicht!“
Alice Schwarzer: Mit Magazin „Emma“ ist Schluss
Beruhigt ihre Fans
Glenn Close mit Gehstock: „Fühle mich großartig“
„Fluch“ geht weiter
Enkelin von Bobby Kennedy 42-jährig gestorben
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf