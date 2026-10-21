Todesfall in der Familie: Kimmich fehlt im CL-Hit

Schwerer Schicksalsschlag für Joshua Kimmich: Wegen eines Todesfalls in der Familie wird der Bayern-München-Star beim Champions-League-Topspiel gegen den FC Arsenal am Mittwochabend fehlen!
Prominenter Ausfall beim FC Bayern! „Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London“, gaben die Münchner am Mittwoch in den sozialen Medien bekannt.
„Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen“, hieß es in der Mitteilung weiter. „In tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.“
Kompany angeschlagen
Der FC Bayern bekommt es heute mit einem Großkaliber zu tun: Arsenal kommt als Finalist der Vorsaison und englischer Meister nach München. Bayerns Kapitän Manuel Neuer stand am Tag vor dem Heimspiel nach seinen Fußproblemen wieder auf dem Trainingsplatz.
Coach Vincent Kompany wurde beim Abschlusstraining und bei der Pressekonferenz hingegen von Aaron Danks vertreten. Kompany plagt derzeit ein Virusinfekt, beim Belgier ist Schonung angesagt.
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