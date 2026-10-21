Ekel-Funde in Praxis: Horror-Arzt aufgeflogen

Medizinisches Kabinett des Schreckens

Der Skandal-Arzt hätte seinen Beruf seit zehn Jahren schon nicht mehr ausüben dürfen. Trotzdem bot er Behandlungen von Botox-Spritzen bis hin zu Beschneidungen an. Zum Teil soll er die Behandlungen unter dem Deckmantel – und mit dem offiziellen Stempel – eines anderen in der Ordination tätigen Arztes vorgenommen haben. Eine Hilfskraft war darüber hinaus schwarz beschäftigt. Ebenso konnten unberechtigte Bezüge aus der Wiener Mindestsicherung nachgewiesen werden.