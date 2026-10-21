Barca sauer: Massaker-Choreo hat nun ein Nachspiel

Die Massaker-Choreo hat nun ein Nachspiel! Fans von Paris Saint-Germain haben beim 4:2-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona mit einem Mega-Banner für einen Aufreger gesorgt und sich damit den Ärger der Spanier zugezogen.
Was war passiert? Kurz vor dem Anpfiff präsentierten die Fans eine Choreo, auf der ein Mann mit Maske, PSG-Trikot und einer Kettensäge zu sehen ist. Dieser zersägt dabei das Wappen des spanischen Meisters. Auf dem blutigen Plakat steht zudem der Text: „Massacre à la parisienne“ (auf Deutsch: „Massaker auf Pariser Art“).
Jetzt reagiert der FC Barcelona: Die Katalanen werden das Banner, das die PSG-Fans auf der Tribüne des Prinzenparks zeigten, beim UEFA-Delegierten melden, berichteten die Nachrichtenagentur EFE sowie die Zeitung „La Vanguardia“ unter Berufung auf Informationen aus Vereinskreisen der Katalanen. Heißt: PSG droht mächtig Ärger!
Frankreichs Presse unaufgeregt
In Frankreich schien die Aufregung darüber jedenfalls weniger groß. „Wenige Tage vor Halloween war das Collectif Ultras Paris an diesem Dienstagabend in der Champions League in gruseliger Stimmung“, schrieb etwa der französische Sender RMC Sport.
Und das Sportblatt „L‘Equipe“ meinte: „An diesem Dienstagabend fügte die Mannschaft von Luis Enrique dem FC Barcelona die erste Niederlage der Saison zu (4:2), und auch wenn es nicht das vom Tifo der Auteuil-Kurve versprochene ‘Massaker mit der Kettensäge‘ war, gab es dort nur Fußball zu sehen, nichts als Fußball.“
PSG weiter makellos
Zum Sportlichen: PSG gewann das packende Spitzenspiel mit 4:2 und ist auch nach der dritten Partie der Champions-League-Ligaphase ohne Punktverlust. Treffer von Desire Doue (38.), Lucas Hernandez (72.), Vitinha (81.) und Fabian Ruiz (87.) sorgten für die erste Pflichtspiel-Niederlage von Barcelona in dieser Saison.
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