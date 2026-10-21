Barca sauer: Massaker-Choreo hat nun ein Nachspiel

Und das Sportblatt „L‘Equipe“ meinte: „An diesem Dienstagabend fügte die Mannschaft von Luis Enrique dem FC Barcelona die erste Niederlage der Saison zu (4:2), und auch wenn es nicht das vom Tifo der Auteuil-Kurve versprochene ‘Massaker mit der Kettensäge‘ war, gab es dort nur Fußball zu sehen, nichts als Fußball.“