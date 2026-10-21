4,7 Kilometer Autobahn kosten 1,3 Milliarden Euro

Neue Vorschriften für Aushubmaterial

Was die geänderten gesetzlichen Vorgaben betrifft, geht es u. a. um eine geplante Neuregelung der Vorschriften für Aushubmaterial, wie Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH, den „OÖN“ sagte. Die Asfinag befürchtet, dass künftig ein erheblicher Teil des ausgebrochenen Gesteins nicht mehr verwertet werden darf, wenn die vorgesehenen Selen-Grenzwerte überschritten werden. Die Asfinag rechnet dafür mit zusätzlichen Kosten von rund 40 Millionen Euro. Weitere 40 Millionen Euro würden demnach auf gestiegene Baukosten entfallen und 35 Millionen Euro sich auf kleinere Positionen verteilen, etwa Lärmschutz für die Anrainer. An das Angebot für den Einbau von Lärmschutzfenstern hätten mehr Haushalte als kalkuliert angenommen.