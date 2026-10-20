„Fluch“ geht weiter
Enkelin von Bobby Kennedy 42-jährig gestorben
Der Kennedy-Clan wird seit Generationen von tödlichen Unfällen, Attentaten und tragischen Verlusten erschüttert. Nun herrscht große Trauer um Kyle Kennedy, Enkelin des früheren US-Senators Robert F. Kennedy – auch bekannt als Bobby Kennedy. Kyle ist vor einigen Wochen im Alter von 42 Jahren gestorben. Ihr Ableben ist aber erst jetzt bekannt geworden.
Die Todesursache ist bislang nicht geklärt, wie das US-Magazin „People“ berichtet. Kyle war die Tochter von Michael Kennedy, der selbst 1997 bei einem Skiunfall im Nobel-Skiort Aspen tödlich verletzt wurde. Damals war Kyle 13 Jahre alt. Die Pädagogin und Bildungsaktivistin erlitt im Jahr 2020 eine schwere Rückenmarksverletzung, die zu einer dauerhaften Lähmung und weiteren gesundheitlichen Problemen führte. Die genauen Umstände des Unfalls wurden nicht öffentlich bekannt gegeben.
Ihr eigenes Schicksal nahm sie zum Anlass, um für Menschen mit Behinderungen einzutreten. Sie hinterlässt zwei Söhne. Eine Tochter war wenige Tage nach ihrer Geburt gestorben.
Der „Fluch“ der Kennedys
Joseph P. Kennedy Jr. (29): Der ältere Bruder von John F. Kennedy starb 1944 im Zweiten Weltkrieg, als sein Flugzeug bei einem gefährlichen Militäreinsatz über dem Ärmelkanal explodierte.
Kathleen „Kick“ Kennedy (28): Die Schwester des späteren US-Präsidenten kam 1948 bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich ums Leben.
Patrick Bouvier Kennedy (2 Tage): Der jüngste Sohn von John F. Kennedy und seiner Ehefrau Jacqueline starb 1963 nur zwei Tage nach seiner Frühgeburt.
John F. Kennedy (46): Der 35. US-Präsident wurde am 22. November 1963 während einer Fahrt im offenen Wagen in Dallas (Texas) erschossen.
Robert F. Kennedy (42): Johns jüngerer Bruder und damaliger Präsidentschaftskandidat wurde 1968 in Los Angeles nach einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und starb am folgenden Tag.
David Kennedy (28): Ein Sohn von Robert und Ethel Kennedy starb 1984 an einer Überdosis Drogen.
Michael Kennedy (39): Der Vater von Kyle Kennedy verunglückte am 31. Dezember 1997 beim Skifahren in Aspen (Colorado). Er prallte während eines Spiels auf Skiern gegen einen Baum.
John F. Kennedy Jr. (38): Der Sohn des ermordeten Präsidenten starb 1999 bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Massachusetts. Mit ihm kamen seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy und deren Schwester Lauren Bessette ums Leben.
Saoirse Kennedy Hill (22): Die Enkelin von Robert und Ethel Kennedy starb 2019. Die Behörden gingen von einer Überdosis aus.
Maeve Kennedy Townsend McKean (40) und ihr Sohn Gideon (8): Die Enkelin von Robert Kennedy und ihr Sohn kamen 2020 bei einem Kanuunfall in der Chesapeake Bay ums Leben.
Tatiana Schlossberg (35): Die Enkelin von John F. Kennedy starb im Dezember 2025 an akuter myeloischer Leukämie. Sie war Umweltjournalistin und Mutter von zwei Kindern.
Kyle Kennedy (42): Mit ihrem Tod verliert die Familie erneut ein Mitglied in vergleichsweise jungen Jahren. Die Todesursache ist noch offen.
Seit Jahrzehnten wird von einem „Kennedy-Fluch“ gesprochen. Gemeint ist eine außergewöhnliche Häufung tragischer Todesfälle in einer der bekanntesten politischen Familien der USA. Bereits in den 1940er-Jahren starben zwei Kinder von Joseph und Rose Kennedy unter dramatischen Umständen. Später wurden Präsident John F. Kennedy und sein Bruder Robert ermordet. Hinzu kamen tödliche Flugzeug- und Skiunfälle sowie weitere frühe Todesfälle in nachfolgenden Generationen.
Politischer Einfluss, Glamour und schwere Verluste
Die Kennedy-Dynastie steht für politischen Einfluss, gesellschaftlichen Glamour und große öffentliche Erwartungen. Gleichzeitig musste sie über Generationen hinweg mit Verlusten umgehen, die weit über die üblichen Schicksalsschläge einer einzelnen Familie hinauszugehen scheinen. Besonders bitter: Viele der Betroffenen hinterließen kleine Kinder oder starben mitten in einer vielversprechenden Lebensphase. Kyle Kennedy hatte nach ihrer schweren Verletzung versucht, sich für andere Menschen in vergleichbaren Situationen einzusetzen. Nun trauern ihre Angehörigen um eine Frau, deren Leben trotz gesundheitlicher Einschränkungen von Engagement und Bildungsarbeit geprägt war.
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