Enkelin von Bobby Kennedy 42-jährig gestorben

Joseph P. Kennedy Jr. (29): Der ältere Bruder von John F. Kennedy starb 1944 im Zweiten Weltkrieg, als sein Flugzeug bei einem gefährlichen Militäreinsatz über dem Ärmelkanal explodierte.

Kathleen „Kick“ Kennedy (28): Die Schwester des späteren US-Präsidenten kam 1948 bei einem Flugzeugabsturz in Frankreich ums Leben.

Patrick Bouvier Kennedy (2 Tage): Der jüngste Sohn von John F. Kennedy und seiner Ehefrau Jacqueline starb 1963 nur zwei Tage nach seiner Frühgeburt.

John F. Kennedy (46): Der 35. US-Präsident wurde am 22. November 1963 während einer Fahrt im offenen Wagen in Dallas (Texas) erschossen.

Robert F. Kennedy (42): Johns jüngerer Bruder und damaliger Präsidentschaftskandidat wurde 1968 in Los Angeles nach einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und starb am folgenden Tag.

David Kennedy (28): Ein Sohn von Robert und Ethel Kennedy starb 1984 an einer Überdosis Drogen.

Michael Kennedy (39): Der Vater von Kyle Kennedy verunglückte am 31. Dezember 1997 beim Skifahren in Aspen (Colorado). Er prallte während eines Spiels auf Skiern gegen einen Baum.

John F. Kennedy Jr. (38): Der Sohn des ermordeten Präsidenten starb 1999 bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Massachusetts. Mit ihm kamen seine Ehefrau Carolyn Bessette-Kennedy und deren Schwester Lauren Bessette ums Leben.

Saoirse Kennedy Hill (22): Die Enkelin von Robert und Ethel Kennedy starb 2019. Die Behörden gingen von einer Überdosis aus.

Maeve Kennedy Townsend McKean (40) und ihr Sohn Gideon (8): Die Enkelin von Robert Kennedy und ihr Sohn kamen 2020 bei einem Kanuunfall in der Chesapeake Bay ums Leben.

Tatiana Schlossberg (35): Die Enkelin von John F. Kennedy starb im Dezember 2025 an akuter myeloischer Leukämie. Sie war Umweltjournalistin und Mutter von zwei Kindern.