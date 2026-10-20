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„Bewusster Angriff“

Mann fuhr australische Abgeordnete nieder

Ausland
20.10.2026 08:06
Die australische Politikerin Helen Haines ist von einem Auto erfasst worden und liegt nun mit ...
Die australische Politikerin Helen Haines ist von einem Auto erfasst worden und liegt nun mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.(Bild: AFP/HILARY WARDHAUGH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die australische Politikerin Helen Haines (65) ist vor ihrem Wahlkreisbüro von einem Geländewagen erfasst und schwer verletzt worden. Laut Medienberichten hat sie nur noch ein Bein und befindet sich in einem kritischen Zustand. Australiens Premierminister Anthony Albanese sagte, dass es ein „bewusster Angriff“ gewesen sei.

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Ein 43-jähriger Mann rammte Haines am Montagnachmittag (Ortszeit) mit einem weißen Toyota. Dabei wurde die parteiunabhängige Abgeordnete schwer verletzt, vor allem am Unterkörper. Sie sei in der Nacht operiert worden und weiterhin im Krankenhaus, sagte Albanese am Dienstag. Er habe mit ihrem Ehemann Phil gesprochen. Die Gedanken „aller Australier“ seien bei der Familie und den Freundinnen und Freunden Haines, fügte der Premierminister hinzu.

Passantinnen und Passanten hatten den Fahrer nach dem Vorfall überwältigt. Anschließend wurde er von der Polizei festgenommen, er befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden im Auto des 43-Jährigen ein Messer. Es sei noch zu früh, um Angaben zu den möglichen Hintergründen zu machen, sagte Albanese. „Aber das war kein Unfall.“  Das mögliche Motiv ist bisher unklar. Auch ob der Verdächtige und Haines einander kannten, war zunächst nicht bekannt.

Für die attakierte Politikerin wurde eine Messe gehalten.
Für die attakierte Politikerin wurde eine Messe gehalten.(Bild: EPA/JAMES ROSS)

Immer mehr Drohungen gegen Politiker
Haines vertritt seit 2019 den Wahlkreis Indi im Parlament und wurde im Vorjahr für eine dritte Amtszeit bestätigt. Sie war früher als Krankenschwester tätig und setzt sich unter anderem für mehr Klimaschutz und Korruptionsbekämpfung ein.

Australiens Innenminister Tony Burke verwies auf eine Zunahme von Drohungen und Belästigungen gegen Abgeordnete und andere hochrangige Amtsträgerinnen und Amtsträger.

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