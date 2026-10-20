Mann fuhr australische Abgeordnete nieder

Passantinnen und Passanten hatten den Fahrer nach dem Vorfall überwältigt. Anschließend wurde er von der Polizei festgenommen, er befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden im Auto des 43-Jährigen ein Messer. Es sei noch zu früh, um Angaben zu den möglichen Hintergründen zu machen, sagte Albanese. „Aber das war kein Unfall.“ Das mögliche Motiv ist bisher unklar. Auch ob der Verdächtige und Haines einander kannten, war zunächst nicht bekannt.