Industrie: „Kosten hoch, Bürokratie schrecklich“

Die Stimmung hat sich der IMAS-Studie zufolge etwas gedreht: 43 Prozent der oberösterreichischen Industriebetriebe blicken mit Zuversicht in das kommende Jahr, doch langfristig sind die Prognosen nun pessimistischer. Als größte Herausforderungen nennen die Betriebe die hohen Kosten sowie die Rohstoffpreise, dahinter folgt der Arbeitsmarkt.