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60-Jähriger in U-Haft

Streit um Steirerin endet mit Messerattacke

Steiermark
21.10.2026 09:00
Mit einem Messer soll ein 60-Jähriger den Ex seiner Lebensgefährtin attackiert haben. ...
Mit einem Messer soll ein 60-Jähriger den Ex seiner Lebensgefährtin attackiert haben. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Bereits im September gerieten einander im steirischen Farrach der Lebensgefährte und der Ex-Freund einer Steirerin so heftig in die Haare, dass nun wegen Mordversuchs ermittelt wird.

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Blutige Szenen spielten sich, wie die „Krone“ jetzt erfahren hat, bereits am 9. September in Farrach (Gemeinde Zeltweg) ab: Im Vorfeld der eigentlich Tat zuckte ein 57-Jähriger aus, verletzte seine Ex-Freundin (35) am Kopf und würgte sie.

Kurz darauf kam es zum Zusammentreffen zwischen seiner Verflossenen und deren aktuellem Freund (60). Auch dieses verlief alles andere als harmonisch: Ein Streit eskalierte, die beiden Männer gingen aufeinander los.

Der 60-Jährige zückte im Zuge dessen ein Messer und versuchte, auf den Oberkörper seines Kontrahenten einzustechen – Schnittverletzungen zeugen davon.

Zitat Icon

Das gerichtsmedizinische Gutachten und ein weiterer Polizeibericht liegen bereits vor, diese werden nun geprüft und gewürdigt.

Viktoria Steinecker, Staatsanwaltschaft Leoben

Beschuldigter in Untersuchungshaft
Aufgrund dessen wurde der aktuelle Lebensgefährte der Frau festgenommen, er sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Leoben, wie Viktoria Steinecker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Bei der Tatrekonstruktion beharrte der Mann darauf, sich nur gewehrt und keine Mordabsicht gehabt zu haben.

Übrigens: Auch sein Rivale wird als Beschuldigter geführt – weil er eben seine Ex-Freundin, aber auch den wegen Mordversuchs Beschuldigten verletzt haben soll.

„Das gerichtsmedizinische Gutachten und ein weiterer Polizeibericht liegen bereits vor, diese werden nun geprüft und gewürdigt“, sagt Steinecker.

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