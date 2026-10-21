Streit um Steirerin endet mit Messerattacke

Beschuldigter in Untersuchungshaft

Aufgrund dessen wurde der aktuelle Lebensgefährte der Frau festgenommen, er sitzt wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Leoben, wie Viktoria Steinecker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Bei der Tatrekonstruktion beharrte der Mann darauf, sich nur gewehrt und keine Mordabsicht gehabt zu haben.