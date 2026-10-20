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Priscilla Presley in Wien, aber nur sehr kurz

Adabei Österreich
20.10.2026 17:00
Gemeinsam sind Presley und Jale in Skandinavien und Mitteleuropa unterwegs.
Gemeinsam sind Presley und Jale in Skandinavien und Mitteleuropa unterwegs.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Sie war Richard Lugners letzter Opernballgast, sie liebt bei uns Land und Leute und dennoch wird Priscilla Presley, Ex-Frau des 1977 verstorbenen Elvis Presley nicht lange in Österreich sein. Dabei ist sie gerade auf Tour durch Europa – warum sie es dennoch zu uns schaffen wird, ohne aufzutreten. . .

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Oslo, Göteborg, Kopenhagen, Priscilla Presley war in den letzten Wochen in halb Skandinavien unterwegs, nur um ihre Geschichte an der Seite des Kings, Elvis Presley (†1977), erzählen zu können. Stets an der Seite der 81-jährigen US-Amerikanerin ist Austro-Rock-’n’-Roller Dennis Jale. . .

Kommt an, fliegt aber weiter
Jale ist es auch, der sie sonst immer nach Österreich für ihre Abende lotste. Diesmal aber nicht, wobei irgendwie dann doch wieder: „Ja, das ist eigentlich witzig. Denn am 24. hat Priscilla einen Auftritt vor Publikum in Basel, in der Schweiz. Damit wir dorthin kommen, haben wir einen Zwischenstopp am Flughafen in Wien, um umzusteigen“, lächelte der Wiener Musiker.

2024 tanzte Priscilla Presley mit Richard Lugner gemeinsam am Wiener Opernball an.
2024 tanzte Priscilla Presley mit Richard Lugner gemeinsam am Wiener Opernball an.(Bild: Andreas Tischler)

Danach geht es für sie zurück in die USA, aber wer die beiden kennt, der weiß, dass es sicher nicht das letzte Mal war, dass die Presley auf österreichischem Boden gestanden

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