Priscilla Presley in Wien, aber nur sehr kurz

Kommt an, fliegt aber weiter

Jale ist es auch, der sie sonst immer nach Österreich für ihre Abende lotste. Diesmal aber nicht, wobei irgendwie dann doch wieder: „Ja, das ist eigentlich witzig. Denn am 24. hat Priscilla einen Auftritt vor Publikum in Basel, in der Schweiz. Damit wir dorthin kommen, haben wir einen Zwischenstopp am Flughafen in Wien, um umzusteigen“, lächelte der Wiener Musiker.