Christina Stürmer kündigt Auszeit an

Auf Facebook schreibt die Künstlerin, die nach ihrem etwas leiseren „MTV-Unplugged“-Programm heuer wieder zur E-Gitarre gegriffen und ihr Publikum mit drei Österreich-Auftritten in bewährter Weise begeistert hat, nun innehalten möchte. Gleichzeitig versichert die 44-Jährige, die trotz mehr als 20 Jahren auf der Bühne eine bodenständige Frohnatur geblieben ist, es werde „keine Pause für immer“ sein.