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„Bis bald!“

Christina Stürmer kündigt Auszeit an

Adabei Österreich
19.10.2026 22:58
Christina Stürmer will im kommenden Jahr etwas kürzertreten.
Christina Stürmer will im kommenden Jahr etwas kürzertreten.(Bild: Ines Futterknecht)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem lauten Konzertjahr will Christina Stürmer ein wenig kürzertreten. Die Sängerin möchte Kraft tanken und sich jenen Dingen widmen, die zuletzt zu kurz gekommen sind. Damit meint sie wohl vor allem ihre Familie.

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Auf Facebook schreibt die Künstlerin, die nach ihrem etwas leiseren „MTV-Unplugged“-Programm heuer wieder zur E-Gitarre gegriffen und ihr Publikum mit drei Österreich-Auftritten in bewährter Weise begeistert hat, nun innehalten möchte. Gleichzeitig versichert die 44-Jährige, die trotz mehr als 20 Jahren auf der Bühne eine bodenständige Frohnatur geblieben ist, es werde „keine Pause für immer“ sein.

Doch auch online will sich Stürmer künftig seltener zu Wort melden. Wie lange die Pause dauern wird, ist noch offen. Die zweifache Mutter möchte sich keinen fixen Zeitplan auferlegen und vorerst einfach abwarten, wie sich die kommende Zeit entwickelt.

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Arbeit an neuer Musik
Bereits im Sommer hat Stürmer in einem Interview mit der „Krone“ verraten, dass sie „parallel an neuer Musik“ arbeite. Damit möchte sie sich aber Zeit lassen. Nun verabschiedet sich die Sängerin mit einem „Bis bald“ auf Facebook.

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