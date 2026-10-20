Finanzbildung kommt in die Geografie-Lehrpläne

Maßnahmen in allen Bereichen

Insgesamt umfasst die neue Finanzbildungsstrategie aber mehr Bereiche als nur die Schulen, sagt Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. „Über ein Jahr Arbeit steckt in der Strategie mit sieben Schwerpunkten.“ Das Sozialministerium kümmert sich um das Thema Überschuldung, das Frauenministerium um Themen für Frauen und Mädchen. Das Bundeskanzleramt setzt die Strategie im Bereich Digitalisierung um. „Auch das Landwirtschaftsministerium ist mit an Bord. Seitens des Finanzministeriums widmen wir uns den Kapitalmärkten. Da haben wir sehr viel Potenzial, das wichtig ist, da wir gerade das auch Zukunftsdepot vorgestellt haben“, sagt Eibinger-Miedl.