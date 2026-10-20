Pkw rammt stehenden Asfinag-Bus: Vier Verletzte

Vier Verletzte forderte ein schwerer Unfall Dienstagmittag auf der A2 in der Weststeiermark. Ein Pkw war ins Schleudern geraten und in ein am Pannenstreifen stehendes Streckendienstfahrzeug gekracht, in dem gerade zwei Asfinag-Mitarbeiter saßen. Die Autobahn musste Richtung Wien eine Stunde lang komplett gesperrt werden.