Pkw rammt stehenden Asfinag-Bus: Vier Verletzte

Vier Verletzte forderte ein schwerer Unfall Dienstagmittag auf der A2 in der Weststeiermark. Ein Pkw war ins Schleudern geraten und in ein am Pannenstreifen stehendes Streckendienstfahrzeug gekracht, in dem gerade zwei Asfinag-Mitarbeiter saßen. Die Autobahn musste Richtung Wien eine Stunde lang komplett gesperrt werden.
Ein 18-jähriger, in Kärnten wohnhafter Italiener, der gemeinsam mit seiner Mutter (53) Richtung Graz unterwegs war, geriet gegen 13 Uhr auf Höhe Ligist aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Die Folgen waren fatal, der Pkw erfasste ein Asfinag-Fahrzeug am Pannenstreifen.
Beifahrerin mit Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus geflogen
Die beiden Insassen im Streckenbus wurden leicht verletzt, ebenso der Pkw-Lenker. Alle drei wurden vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Unbestimmten Grades verletzt wurde die Beifahrerin im Pkw, ihr Transport ins Unfallkrankenhaus erfolgte mit dem Hubschrauber Christophorus 17.
Autobahn eine Stunde lang gesperrt
Die nach dem Unfall durchgeführten Alkoholkontrollen verliefen laut Polizei negativ. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten, für auch die Feuerwehren Ligist und Steinberg herangezogen wurden, war die A2 Richtung Wien bis 14 Uhr vollständig gesperrt.
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