Nicholas Ofczarek: Vollbad in Sprache und Musik

Ein Vollbad in Sprache und Musik, und auch Lachen durfte sein in der zweieinhalbstündigen Vorstellung, denn es ist doch eine hochaktuelle Gesellschaftsschelte! Besonders gefeiert wurde der Satz: „Ein Minister, der keine Ahnung von Kunst hat, bestellt den Burgtheaterdirektor.“ Nach diesem Hochamt für Bernhard erhob sich das Publikum zu einem lang anhaltenden Schlussapplaus!