Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musiktheater Linz

Nicholas Ofczarek: Vollbad in Sprache und Musik

Oberösterreich
16.02.2026 17:00
Nicholas Ofczarek polterte genial durch den verbalen Sturzbach, der das „künstlerische ...
Nicholas Ofczarek polterte genial durch den verbalen Sturzbach, der das „künstlerische Abendessen“ überflutet.(Bild: TOMMY HETZEL)
Porträt von Eva Hammer
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Eva Hammer und Elisabeth Rathenböck

Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui überwältigten am Samstag im bummvollen Linzer Musiktheater mit Thomas Bernhards Skandalroman „Holzfällen“. Bernhards gnadenloser Blick auf eine selbsternannte kunstsinnige Gesellschaft entfaltete sich dabei scharfzüngig und komisch zugleich.

0 Kommentare

Selbstinszenierung, Anbiederung an die Macht, elitäre Kunstblasen und erstickende Provinzialität: Thomas Bernhard ist auch in Zeiten von Social Media aktuell. Sein Roman „Holzfällen“ richtet den Fokus auf einen Ich-Erzähler, der in einem Ohrensessel sitzt und in einer ununterbrochenen inneren Tirade die österreichische Kulturszene, die Gastgeber und vor allem sich selbst zerlegt.

Maßgeschneidert für Nicholas Ofczarek, weil er alles hat, was Bernhard hier verlangt: Radikalität, Humor, sprachliche Musikalität, Präsenz, den Mut zu Momenten der Hässlichkeit, Präzision – und den Mut, sich völlig zu verausgaben.

Rasen und Zertrümmern
Ofczarek polterte genial durch den verbalen Sturzbach, der das „künstlerische Abendessen“ überflutet: Während die Gastgeber auf den Burgschauspieler warten, der noch als Ekdahl in Ibsens „Wildente“ auf der Bühne des Burgtheaters steht – dieser „Künstlerzertrümmermaschine und Talentevernichtungsanstalt“ –, steigert sich der Ich-Erzähler in Raserei.

Lesen Sie auch:
Peter Brugger spielt in der Rieseneishöhle am Dachstein
Peter Brugger
„Ich hab‘ oft Klaviere auf die Berge geschleppt“
14.02.2026
„Krone“ vor Ort
Erstmals Einblick in eine „verborgene Sammlung“
15.02.2026
Wien und Ohlsdorf
Thomas Bernhard: „Grantler“ der Nation wäre 95
08.02.2026

Ein Minister hat keine Ahnung
Seine Hasstiraden werden zum musikalischen Motor, getragen vom präzisen Zusammenspiel mit Franui. Die Musicbanda war mit ihrer Spezialität zu hören, die sie bekannt gemacht hat: dem Zelebrieren von Trauermärschen und Trauermusik.

Ein Vollbad in Sprache und Musik, und auch Lachen durfte sein in der zweieinhalbstündigen Vorstellung, denn es ist doch eine hochaktuelle Gesellschaftsschelte! Besonders gefeiert wurde der Satz: „Ein Minister, der keine Ahnung von Kunst hat, bestellt den Burgtheaterdirektor.“ Nach diesem Hochamt für Bernhard erhob sich das Publikum zu einem lang anhaltenden Schlussapplaus!

Nächste Termine von Ofczarek und Franui am Wiener Burgtheater: 20. 2. und 2. 3. 2026. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
161.178 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.637 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.553 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
749 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Mit Schreckschusswaffe
Drei Jugendliche nach Raubversuch festgenommen
Musiktheater Linz
Nicholas Ofczarek: Vollbad in Sprache und Musik
Kritik am FPÖ-Vorstoß
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
Finanzamt-Trick
Mann überwies fast 400.000 Euro an SMS-Betrüger
Ried gegen LASK
Minute 103! Last-Minute-Wahnsinn im OÖ-Derby
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf