Zeiler: “Damn it, this can’t go on like this”

One thing you can say about Gerhard Zeiler: He doesn’t hide. At Vienna’s Café Landtmann—the city’s political hub—the 71-year-old presented his immediate plans for the future early Tuesday morning. Four weeks ago, he announced in the *Krone* his ambition to become the new chairman of the SPÖ, succeeding Andreas Babler. “I believe I am the right person to lead the party out of this historic low,” he said. The SPÖ decided otherwise.