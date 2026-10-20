Gericht weist Klinik-Klage gegen Land NÖ zurück

Nächster Knalleffekt im Kampf um den Erhalt der Waldviertler Klinik Gmünd: Das Landesgericht Krems wies die Klage auf Standortgarantie des Spitals Gmünd, die im Übernahmevertrag zwischen Land und Stadt 2004 fixiert wurde sowie den Antrag auf einstweilige Verfügung auf Aufrechterhaltung der Gesundheitsinfrastruktur zurück. Als Begründung gibt das Gericht an, dass es sich um einen öffentlich-rechtlichen und keinen zivilrechtlichen Anspruch handle. Landesgerichts-Sprecher Ferdinand Schuster betonte die „Unzulässigkeit des Rechtsweges“.