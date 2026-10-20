Horner enthüllt: Red Bull verhinderte Star-Wechsel

„Irgendwer, irgendwo, hat entschieden, ...“

Wenig später folgte allerdings erneut eine Absage aus dem eigenen Lager. „Kurz danach hat mich eine Nachricht von Helmut erreicht, dass ich auch Charles vergessen soll. Wie bei Fernando würde es nicht dazu kommen. Und ich wusste sofort, dass diese Ansage nicht von Max kam. Er hatte das Selbstbewusstsein, es mit jedem Fahrer aufzunehmen. Aber irgendwer, irgendwo, hat entschieden, dass es nicht der richtige Schritt für Red Bull gewesen wäre“, behauptet Horner.