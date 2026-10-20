„Le Pen muss kein Geld für Wahlkampf ausgeben“

In Lille, Douai, Wattignies und Denain sowie im Zentrum von Nizza gelten nächtliche Ausgehverbote für Minderjährige. Marseille verbot Versammlungen und Demonstrationen. Er sei absolut entschlossen, die Ordnung wiederherzustellen und werde sämtliche Mittel einsetzen, wenn es nötig sei, sagte Lecornu. Bei den landesweiten Protesten gegen die hohen Lebenshaltungskosten am Wochenende war es in mehreren Städten zu Straßenschlachten zwischen Demonstrantinnen und Demonstranten sowie der Polizei gekommen. Hunderte Geschäfte wurden geplündert, Fahrzeuge und Gebäude in Brand gesteckt. Laut dem Innenministerium wurden 2400 Menschen festgenommen und fast 1000 Beamtinnen und Beamte verletzt.