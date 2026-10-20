Trocknerbrand in Wohnhaus wurde zufällig entdeckt

„Die Hitzeentwicklung war sehr groß, es hat stark geraucht“, erzählt Rudolf Mayr, Stadtfeuerwehrkommandant in Zell am See. In einer Waschküche war hier am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen – die „Krone“ berichtete. Kurz nach dem Auslösen des Großalarms für Zell am See wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Maishofen alarmiert. „Es war rasch klar, dass wir mehr Leute mit Atemschutz benötigen werden.“

Aufgrund der großen Hitze war sogar eine Oberlichte bei einem Wohnraum des Hauses geborsten. Wie lange es bei der Alarmierung in der Waschküche schon gebrannt hatte, ist unklar. „Zwei Stadtmitarbeiter, die auch bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, haben das zufällig entdeckt“, sagt Mayr.