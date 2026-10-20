Vermisste Carolin: Seher will wissen, wo sie liegt

Gabe ist Segen und Fluch zugleich

Wie bei vergleichbaren Fällen schaute er sich die Karte an und fuhr mit den Fingern darüber. „Irgendwann blieben dann Finger und Auge stehen“, schildert der 56-Jährige aus dem fernen Sachsen-Anhalt. Manchmal könne er helfen, manchmal aber auch nicht, schränkt er ein. Diese hellseherische Gabe habe er immer schon gehabt, sie sei freilich nicht nur Segen, sondern auch eine Last.