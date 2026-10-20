Khudyakov-Crash: „Man hat Schuldgefühle gesehen“

Das Sportliche rückte beinahe in den Hintergrund. Die schwere Verletzung von Sturm-Goalie Daniil Khudyakov gegen den GAK überschattete am grünen Rasen das Grazer Derby. War es ein Foul oder doch ein Unfall? Und wie reagiert man nach einem derartigen Schock-Erlebnis? Die „Krone“ fragte bei Ärzten, Psychologen und Schiri-Experte Rene Eisner nach.