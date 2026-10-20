Fahrzeug kracht auf A10 frontal gegen Baumaschine

Drei Fahrzeuge sowie eine Baumaschine waren im einspurigen Baustellenbereich an einem Auffahrunfall verwickelt. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, wird aktuell von der Polizei untersucht. Fakt ist jedoch, dass eine Person mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz versorgt wurde und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde.