Fahrzeug kracht auf A10 frontal gegen Baumaschine

Zu einem schweren Auffahrunfall ist es auf der A10 Tauernautobahn Dienstagfrüh gekommen. Drei Fahrzeuge sowie eine Baumaschine waren an dem Unfall beteiligt. Ein Autofahrer wurde verletzt.
Alarm auf der Autobahn: Am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd und Rennweg zu einem Einsatz gerufen. Der Grund: Auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg krachte es.
Drei Fahrzeuge sowie eine Baumaschine waren im einspurigen Baustellenbereich an einem Auffahrunfall verwickelt. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, wird aktuell von der Polizei untersucht. Fakt ist jedoch, dass eine Person mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz versorgt wurde und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde.
Die Feuerwehr führte an der Unfallstelle Sicherungsarbeiten durch und stellte den Brandschutz sicher. Weiters war auch der Abschleppdienst zur Bergung eines beteiligten Elektrofahrzeugs im Einsatz.
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