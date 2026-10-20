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Schwerer Unfall

Fahrzeug kracht auf A10 frontal gegen Baumaschine

Kärnten
20.10.2026 07:53
Auf der A10 Tauernautobahn kam es zu einem Auffahrunfall in den Morgenstunden.
Auf der A10 Tauernautobahn kam es zu einem Auffahrunfall in den Morgenstunden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Gmünd)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem schweren Auffahrunfall ist es auf der A10 Tauernautobahn Dienstagfrüh gekommen. Drei Fahrzeuge sowie eine Baumaschine waren an dem Unfall beteiligt. Ein Autofahrer wurde verletzt.

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Alarm auf der Autobahn: Am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd und Rennweg zu einem Einsatz gerufen. Der Grund: Auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg krachte es. 

Drei Fahrzeuge sowie eine Baumaschine waren im einspurigen Baustellenbereich an einem Auffahrunfall verwickelt. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, wird aktuell von der Polizei untersucht. Fakt ist jedoch, dass eine Person mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz versorgt wurde und anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurde. 

Die Feuerwehren führten Sicherungsarbeiten durch
Die Feuerwehren führten Sicherungsarbeiten durch(Bild: Freiwillige Feuerwehr Gmünd)
Am Auffahrunfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt
Am Auffahrunfall waren mehrere Fahrzeuge beteiligt(Bild: Freiwillige Feuerwehr Gmünd)

Die Feuerwehr führte an der Unfallstelle Sicherungsarbeiten durch und stellte den Brandschutz sicher. Weiters war auch der Abschleppdienst zur Bergung eines beteiligten Elektrofahrzeugs im Einsatz. 

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