Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt „Promi Big Brother“

Bittere Tränen bei Satansbratan

Sechs Promis standen im Finale. Als Erster flog Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold (38) raus. Er hatte schon nach dem Zuschauervotum am Samstag gehen müssen. Wegen einer technischen Panne beim Telefon- und SMS-Voting seien jedoch „nicht alle Stimmen für Andrej korrekt eingegangen“, teilte Sat.1 danach mit. Am Sonntag zog er wieder in das „Promi Big Brother“-Haus ein – und schaffte es ins Finale.