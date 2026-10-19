Gleich sechs Hauben – das gab es bisher noch nie

Der Blick in die neue Ausgabe der Genuss-Bibel Gault & Millau unterscheidet sich heuer gleich in den ersten drei Zeilen deutlich. Denn ein absolutes Salzburger Spitzenrestaurant fehlt in der Wertung der Besten: jenes der Brüder Obauer. Groß war das Entsetzen der Gourmet-Welt, als Rudi und Karl Obauer im heurigen Frühjahr ihr Ende im Gastro-Olymp ankündigten. Sie schließen ihr Restaurant Ende Oktober. Im Gault & Millau 2027 sind sie daher nicht mehr gelistet. Eine Ehrung fürs Lebenswerk besiegelt die beispiellose Karriere der Brüder.