„Lehre stärken, anstatt sie schlechtzureden“

Weitere Forderungen der Wirtschaft: eine gezielte Entlastung kleiner und mittlerer Ausbildungsbetriebe, eine bessere Ausbildungsreife nach der Pflichtschule sowie eine nachhaltige Finanzierung der Lehrstellenförderung. Er verlangt zudem ein Bekenntnis der Politik zur dualen Ausbildung. Gerade im Burgenland sei diese ein zentraler Erfolgsfaktor. „Jeder Lehrling, der hier ausgebildet wird, ist ein Gewinn für unsere Betriebe und unsere Gemeinden“, erläutert Wirth.