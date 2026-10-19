Das sind die besten Restaurants des Landes

„Darf’s ein bisserl mehr sein?” ist eine Frage, die nicht nur an heimischen Supermarkt-Feinkosttheken eine lange Tradition hat, sondern auch in Österreichs Haubenküche lange als Antwort galt, frei nach dem Credo „mehr ist mehr”. Ein Trend der zusehends umzukehren scheint – im positiven Sinne, wie man sich der Präsentation des neuen „Gault&Millau“ einig war. Im Hotel Hilton am Wiener Stadtpark wurden abermals die besten Restaurants des Landes gekürt, die sich im Großen und Ganzen wieder auf die Quintessenz des Genusses konzentrieren, wie die „Gault&Millau“- Herausgeber Karl und Martina Hohenlohe beobachten. „Gastronomie scheint nach Jahren des ,höher, weiter, elaborierter’ wieder stärker zu sich selbst zu finden. Im Klartext: weniger Show um der Show willen, mehr Präzision, mehr Produkt, mehr Handschrift.”