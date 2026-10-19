Kärnten glänzt mit vielen Hauben, Wein und Bier

Bei der großen Gault-&-Millau-Auszeichnung im Wiener Hilton am Stadtpark stand am Montag die kulinarische Qualität des Landes im Mittelpunkt. Österreichweit erreichten 97 Betriebe vier Hauben, deutlich mehr als die 82 des Vorjahres. Zwar mussten 17 Betriebe eine Haube abgeben, doch gerade in Kärnten zeigt sich, wie viel Bewegung und Entwicklung in der Spitzengastronomie steckt.