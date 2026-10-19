In Wohnung stand plötzlich der Holzkorb in Flammen

Atemschutztrupp griff rasch ein

Ein Atemschutztrupp konnte nach kurzer Zeit den Korb ins Freie bringen und den Bereich belüften. Die zwei älteren Wohnungsinhaber – ein Paar – wurden vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, es war jedoch keine weitere medizinische Hilfe notwendig. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr von Ramsau im Zillertal konnte noch während der Anfahrt zurückgerufen werden.