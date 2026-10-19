In Wohnung stand plötzlich der Holzkorb in Flammen

Schreckmomente am Montag für ein älteres Paar im Zillertal: Plötzlich stand ein Korb mit Holz in Flammen. Die beiden Bewohner konnten den Brand nicht mehr selbst eindämmen und schlugen Alarm.
Am Montag gegen 18.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell am Ziller mittels Sirene zum Wohnungsbrand in der Rosengasse alarmiert. Ein mit Holzscheitern gefüllter Korb war zu nahe am Kachelofen gestanden und brannte in weiterer Folge lichterloh.
Atemschutztrupp griff rasch ein
Ein Atemschutztrupp konnte nach kurzer Zeit den Korb ins Freie bringen und den Bereich belüften. Die zwei älteren Wohnungsinhaber – ein Paar – wurden vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, es war jedoch keine weitere medizinische Hilfe notwendig. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr von Ramsau im Zillertal konnte noch während der Anfahrt zurückgerufen werden.
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