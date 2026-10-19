Feuerwehr rettete Fuchs vor dem Ertrinkungstod

Fuchs blieb unverletzt

Anschließend verständigten die Retter die örtliche Jägerschaft. Die Jäger kamen mit einer geeigneten Transportbox, in der sich der erschöpfte Waldbewohner erst einmal in Ruhe erholen konnte. Die gute Nachricht: Der vierbeinige Badegast blieb unverletzt und konnte später wieder in die freie Wildbahn entlassen werden – natürlich an einem sicheren Ort, weit weg von seiner unfreiwilligen Schwimmtour.