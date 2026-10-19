Garage brannte: Mann (57) tot aufgefunden

Fahrlässigkeit als mögliche Ursache

Bei dem Toten dürfte es sich laut Polizei um den 57-Jährigen handeln, der laut Polizei bereits seit zehn Jahren dort gelebt hatte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen übernommen. Als mögliche Ursache steht fahrlässiges Verhalten im Raum. Weitere Untersuchungen laufen.