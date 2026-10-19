Garage brannte: Mann (57) tot aufgefunden

Tragischer Einsatz am Montagabend in Wien-Simmering: In einer Garage brach ein Feuer aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten bei den Löscharbeiten einen leblosen Mann. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Gegen 18.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brand gerufen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch löschen. Im Inneren der Garage machten die Feuerwehrleute jedoch eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden einen leblosen Mann. Der alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Fahrlässigkeit als mögliche Ursache
Bei dem Toten dürfte es sich laut Polizei um den 57-Jährigen handeln, der laut Polizei bereits seit zehn Jahren dort gelebt hatte. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen übernommen. Als mögliche Ursache steht fahrlässiges Verhalten im Raum. Weitere Untersuchungen laufen.
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