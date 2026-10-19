Der Iran ernannte neuen Verteidigungsminister

Das wirft die EU dem Minister vor

Die Ernennung Akhlaqi Ketabchis beendet eine monatelange Hängepartie an der Spitze des iranischen Verteidigungsministeriums. Zuvor hatte ein General der Revolutionsgarden, Majid Ebn Al-Reza, das Amt in der Krisenzeit kommissarisch geführt. Der neue Minister leitete unter anderem die staatliche Luftfahrtindustrieorganisation (AIO), die an der Entwicklung und Produktion von Raketensystemen beteiligt ist. Er ist mit internationalen Sanktionen belegt. Die EU wirft ihm etwa vor, an der Beschaffung verbotener Güter sowie an Technologien zur Unterstützung des iranischen Nuklearprogramms beteiligt gewesen zu sein. Auch die UNO und die USA hatten Sanktionen gegen ihn verhängt.