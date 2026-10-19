Hämmerle: „Selten weiß man, das Podium ist fix“

Alessandro Hämmerle im Video-Flash-Talk! Der Snowboard-Doppel-Olympiasieger spricht am Rande der Sporthilfe-Gala über seine Ziele für die kommende Saison und seine Platzierung unter den Top 3 als „Sportler des Jahres“. „Selten weiß man, wenn man zu einer Veranstaltung geht, dass man ein fixes Podium hat.“