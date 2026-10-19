Knall bei Frankfurt: Jetzt lockt ein Top-Verein

Erfolgreiche Zeiten

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 feierte Krösche mit Eintracht Frankfurt auch auf internationaler Bühne beachtliche Erfolge. Der Höhepunkt war der Triumph in der Europa League im Jahr 2022, als sich die Hessen im Finale gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen durchsetzten. In der darauffolgenden Saison erreichte Frankfurt erstmals das Achtelfinale der Champions League, schied dort jedoch gegen den SSC Neapel aus. Nach der Teilnahme an der Conference League in der Saison 2023/24 erreichte die Eintracht in der Saison 2024/25 das Viertelfinale der Europa League, wo gegen Tottenham Endstation war. Mit Platz drei in der Bundesliga sicherte sich die Eintracht anschließend erneut die Teilnahme an der Champions League.