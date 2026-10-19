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Knall bei Frankfurt: Jetzt lockt ein Top-Verein

Deutsche Bundesliga
19.10.2026 14:12
Markus Krösche (li.) hatte Adi Hütter als Trainer zurück nach Frankfurt geholt.
Markus Krösche (li.) hatte Adi Hütter als Trainer zurück nach Frankfurt geholt.(Bild: APA-Images / dpa / Andreas Arnold)
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Von krone Sport

Eintracht Frankfurt, mit Trainer Adi Hütter, muss sich nach einem neuen Sportdirektor umsehen! Markus Krösche tritt als Sportdirektor zurück – steht der Wechsel zu einem europäischen Top-Klub bevor?

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Und das alles nach dem erlösenden 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln. Der 46-Jährige steht jedoch bei AC Mailand hoch im Kurs – eine Einigung soll bereits bevorstehen. Laut der „Bild“ soll Krösche als „Head of Football“ zu den Italienern wechseln. Schon bis zum kommenden Wochenende könnte der Deal fix werden.

Der 19-fache italienische Meister erhofft sich vom Deutschen eine ähnliche erfolgreiche Neuausrichtung, wie sie ihm während seiner fünfjährigen Tätigkeit in Frankfurt gelungen ist.

Krösche leistete eine super Arbeit bei Eintracht Frankfurt als Sportdirektor.
Krösche leistete eine super Arbeit bei Eintracht Frankfurt als Sportdirektor.(Bild: AFP/APA/Kirill KUDRYAVTSEV)

Das Interesse der „Rossoneri” besteht bereits seit Monaten. Im vergangenen Sommer verhandelte Krösche mehrere Tage lang mit Milan. Damals war vorgesehen, ihm die vollständige Verantwortung für den Kader und das Trainerteam zu übertragen. Finanziell stand ein Gesamtpaket von 40 Millionen Euro für vier Jahre im Raum. Krösche entschied sich jedoch gegen einen Wechsel, da er Eintracht Frankfurt zu diesem Zeitpunkt aus persönlichen Gründen noch nicht verlassen wollte. Nun dürfte die Situation anders sein.

Zuvor steht für den 46-Jährigen jedoch noch ein emotionaler Abschied an. Während der Rede von Präsident Mathias Beck soll Krösche bei der Mitgliederversammlung der Eintracht am Montagabend auf die Bühne kommen, um seine Entscheidung zu erläutern und sich offiziell von den Frankfurter Fans zu verabschieden.

Erfolgreiche Zeiten
Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 feierte Krösche mit Eintracht Frankfurt auch auf internationaler Bühne beachtliche Erfolge. Der Höhepunkt war der Triumph in der Europa League im Jahr 2022, als sich die Hessen im Finale gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen durchsetzten. In der darauffolgenden Saison erreichte Frankfurt erstmals das Achtelfinale der Champions League, schied dort jedoch gegen den SSC Neapel aus. Nach der Teilnahme an der Conference League in der Saison 2023/24 erreichte die Eintracht in der Saison 2024/25 das Viertelfinale der Europa League, wo gegen Tottenham Endstation war. Mit Platz drei in der Bundesliga sicherte sich die Eintracht anschließend erneut die Teilnahme an der Champions League.

In der Saison 2025/26 folgte jedoch ein Rückschlag: Eintracht Frankfurt schied in der Champions League bereits nach der Gruppenphase aus. Mit nur vier Punkten aus acht Spielen belegten die Hessen den 33. Platz von 36 Mannschaften und verpassten die K.-o.-Runde deutlich. Auch national wurden die Erwartungen nicht erfüllt: Mit Platz acht qualifizierte sich die Eintracht nicht für die internationalen Startplätze. Krösche räumte zum Saisonende selbst ein, dass Frankfurt keines seiner gesteckten Ziele erreicht habe, und übernahm dafür die Verantwortung.

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