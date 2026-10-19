Familie betet: Ralph Siegel wieder im Krankenhaus!

Nach einer schweren Lungenentzündung und einem künstlichen Koma im Sommer musste der 81-jährige Ralph Siegel jetzt erneut im Krankenhaus behandelt werden. Sein Gesundheitszustand sei „nicht gut“.
Nach mehreren Stürzen und erhöhten Entzündungswerten vergangene Woche musste Ralph Siegel nun erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut „Bild“ sei sein Gesundheitszustand nicht gut. Konkretere Infos gäbe es nicht, es gehe ihm „mal besser, mal schlechter“. Er könne aber selbstständig atmen, seine Familie sei bei ihm.
Schwere Lungenentzündung
Erst im Juli dieses Jahres erlebte die Familie einen Schock, denn: Ralph Siegel hatte sich eine schwere Lungenentzündung zugezogen und musste ins künstliche Koma versetzt werden! Das sei sehr schlimm für den Komponisten gewesen. Gegenüber „Bild“ sagte er, er habe im Koma sogar Albträume erlebt. In seinen Erinnerungen sei er unter anderem „gefesselt, gefoltert und ermordet worden“ – ein traumatisches Erlebnis für den sonst so optimistischen Musiker.
Der erneute Klinikaufenthalt bedeutet also den nächsten Rückschlag für den Komponisten und seine Familie. Doch Siegel kann auf familiäre Unterstützung zählen: Seine Frau Laura Käfer hatte damals klargestellt, dass die Familie zusammenhält. Gemeinsam mit den beiden Töchtern unterstütze sie ihren Mann, wo es geht.
Fit bis zur Premiere?
Am 22. Oktober sollte Ralph Siegel eigentlich bei der Saisonpremiere seines Musicals „Zeppelin“ im Festspielhaus Neuschwanstein auftreten. Erst Anfang Oktober hatte das Festspielhaus ein Posting veröffentlicht, in welchem es das Musical ankündigte.
Hier postete das Festspielhaus Neuschwanstein gemeinsam mit Ralph Siegel einen Ausschnitt aus dem Musical „Zeppelin“. Ob Siegel bei der Premiere am 22. Oktober dabei sein kann, bleibt aktuell noch offen:
Siegel war „Mister Eurovision“
Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und Musikverlegern. Besondere Aufmerksamkeit erhielt er durch den Eurovision Song Contest, denn seine Komposition „Ein bisschen Frieden“, mit der Sängerin Nicole im Jahr 1982 auftrat, holte nicht nur den Sieg, sondern auch erstmals den ESC nach Deutschland. Er gilt als „Mister Eurovision“, da er insgesamt 24 Songs ins internationale Finale schickte.
Dabei ging er für fünf verschiedene Länder an den Start. Die kleineren Länder lagen ihm stets am Herzen, er komponierte Beiträge für Malta, San Marino und Luxemburg.
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