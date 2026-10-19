Familie betet: Ralph Siegel wieder im Krankenhaus!

Schwere Lungenentzündung

Erst im Juli dieses Jahres erlebte die Familie einen Schock, denn: Ralph Siegel hatte sich eine schwere Lungenentzündung zugezogen und musste ins künstliche Koma versetzt werden! Das sei sehr schlimm für den Komponisten gewesen. Gegenüber „Bild“ sagte er, er habe im Koma sogar Albträume erlebt. In seinen Erinnerungen sei er unter anderem „gefesselt, gefoltert und ermordet worden“ – ein traumatisches Erlebnis für den sonst so optimistischen Musiker.