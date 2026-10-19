Eskalation: Polizei führt Steirer aus Flugzeug ab

Doch im Gepäckfach sei kein Platz mehr gewesen, weshalb die Flugbegleiterin seine Lebensgefährtin aufgefordert habe, das Gilet wieder anzuziehen. „Ich habe sie schon sehr böse angesehen“, erzählt der Steirer. Kurz darauf seien zwei Polizisten aufgetaucht und hätten das Paar aus der Maschine begleitet. „Wahrscheinlich hat denen mein Gesicht nicht gefallen“, meint der 45-Jährige. Einen Streit habe es nicht gegeben.