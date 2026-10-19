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Gepäckfach zu klein

Eskalation: Polizei führt Steirer aus Flugzeug ab

Wien
19.10.2026 13:58
Auf einem Ryanair-Flug von Dublin nach Wien kam es wegen eines Gepäckstückes zur Eskalation.
Auf einem Ryanair-Flug von Dublin nach Wien kam es wegen eines Gepäckstückes zur Eskalation.(Bild: zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Irina Stöckl
Von Martina Münzer-Greier und Irina Stöckl

Ein Zwischenfall auf einem Ryanair-Flug von Dublin nach Wien sorgte am Sonntagabend für ordentlich Ärger. Ein Passagier soll wegen eines Gepäckstücks randaliert haben, die Maschine musste daraufhin zurück zum Gate. Der betroffene Steirer weist die Vorwürfe allerdings zurück und schildert gegenüber der „Krone“ seine Version der Ereignisse.

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Eigentlich sollte der Ryanair-Flug am Sonntag um 19.30 Uhr von Dublin nach Wien starten. Doch daraus wurde zunächst nichts. Wie zuerst ein Augenzeuge gegenüber der „Krone“ berichtet, soll sich ein Steirer mehrfach darüber beschwert haben, dass er sein Gepäck nicht im Fach über seinem Sitz verstauen konnte. Die Situation sei schließlich eskaliert, woraufhin die Maschine zum Gate zurückkehren musste.

Steirer widerspricht den Vorwürfen
Der betroffene Passagier (45) sieht die Sache allerdings völlig anders. Er habe gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin „extra Plätze beim Notausgang reserviert, um mehr Beinfreiheit zu haben“. Dann habe eine Flugbegleiterin seine Partnerin aufgefordert, ihr „warmes Gilet“, das sie als Kopfpolster verwenden wollte, im Gepäckfach zu verstauen.

Doch im Gepäckfach sei kein Platz mehr gewesen, weshalb die Flugbegleiterin seine Lebensgefährtin aufgefordert habe, das Gilet wieder anzuziehen. „Ich habe sie schon sehr böse angesehen“, erzählt der Steirer. Kurz darauf seien zwei Polizisten aufgetaucht und hätten das Paar aus der Maschine begleitet. „Wahrscheinlich hat denen mein Gesicht nicht gefallen“, meint der 45-Jährige. Einen Streit habe es nicht gegeben.

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950 Euro für neue Flugtickets
Für das Paar wurde der Zwischenfall teuer: 950 Euro mussten die beiden für neue Tickets bezahlen. Erst am nächsten Morgen um 7 Uhr konnten sie nach Wien fliegen. Davor hätten sie rund zwölf Stunden am Flughafen verbracht. Rechtliche Schritte plant der Steirer nicht: „Es steht ja Aussage gegen Aussage.“

Die übrigen Passagiere mussten laut einem Augenzeugen rund zwei Stunden länger auf ihren Abflug warten.

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