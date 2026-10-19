Zigarettenautomat mit Böller in Wien gesprengt

Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt schwer beschädigt worden. Unbekannte dürften den Automaten mit einem pyrotechnischen Gegenstand gesprengt haben. Der entstandene Schaden ist enorm: Er liegt im fünfstelligen Eurobereich.
Gegen 1.55 Uhr bemerkte ein Zeuge den beschädigten Automaten und alarmierte sofort die Polizei. Wie die Ermittler vermuten, dürfte ein pyrotechnischer Gegenstand für die massive Beschädigung verantwortlich sein.
Schaden im fünfstelligen Bereich
Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Wer hinter der Tat steckt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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