Todesserie bei „Forsthaus Rampensau“- Stars

Auch Mitstreiterin Vanessa trauert um Hund

Damit teilen Julia und Ebru sowie Simone Lugner nun das gleiche Schicksal wie ihre Mitschreiterin Vanessa Kovtun: Auch die Salzburgerin musste erst vor wenigen Wochen Abschied von ihrem geliebten Vierbeiner nehmen. Sie musste ihren Hund ebenfalls einschläfern lassen, auch er trug den Namen „Buddy“. Vanessa blieb sogar der „Forsthaus Rampensau“-Premieren-Feier fern, weil die Trauer zu groß war.