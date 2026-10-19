Mann attackiert Familie und geht auf Polizei los

Polizist bei Festnahme verletzt

Als die Beamten mehrmals an der Wohnungstür klopften, öffnete der Mann schließlich. Statt sich zu beruhigen, soll er schreiend und mit geballten Fäusten auf die Polizisten losgegangen sein. Die Beamten mussten Körperkraft anwenden und nahmen den 47-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.