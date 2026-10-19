Mann attackiert Familie und geht auf Polizei los

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Ein 47-Jähriger soll zunächst seine Ehefrau und dann die gemeinsame Tochter attackiert haben. Als die Polizei einschritt, ging der Mann laut Polizei auch auf die Beamten los. Er wurde festgenommen.
Gegen 11.40 Uhr wurden Polizisten wegen eines lautstarken Streits zwischen Eheleuten zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Margareten gerufen. Im Stiegenhaus wartete bereits die völlig aufgelöste und weinende 43-jährige Ehefrau auf die Einsatzkräfte. Laut Polizei hatte sich auch die 20-jährige Tochter in den Streit eingemischt. Daraufhin soll der 47-Jährige beide Frauen attackiert haben.
Polizist bei Festnahme verletzt
Als die Beamten mehrmals an der Wohnungstür klopften, öffnete der Mann schließlich. Statt sich zu beruhigen, soll er schreiend und mit geballten Fäusten auf die Polizisten losgegangen sein. Die Beamten mussten Körperkraft anwenden und nahmen den 47-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig fest. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.
Die Ehefrau und die Tochter wurden vom Rettungsdienst versorgt und konnten anschließend zu Hause bleiben. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Ein behördliches Waffenverbot bestand bereits.
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