Verhütungspause bringt überraschend Nachwuchs

Unverhofft kommt oft – auch im Tierreich. Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels hat das Flachlandtapir-Weibchen „Lucy“ vor ein paar Tage ein männliches Jungtier zur Welt gebracht. Der kleine „Yaku“ trägt einen gestreiften Tarnanzug und ist auch bereits für Besucher zu sehen.