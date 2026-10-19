Alleine zu Hause
China: Kind baumelt im 12. Stock an einem Hochhaus
Einer aufsehenerregenden Rettungsaktion hat ein Kind im Südosten Chinas sein Leben zu verdanken. Die beherzten Helfer verhinderten gerade noch rechtzeitig einen Sturz aus dem zwölften Stock.
Wie auf einem von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Video zu sehen ist, klammerte sich das Kind – durch ein Einbruchsschutzgitter hindurch – mit seinen Füßen und Händen am Balkon fest. Gesichert von mehreren Helfern lehnten sich ein Stockwerk darunter zwei Männer aus zwei Fenstern, um das Kind mit einem kleinen Hocker von unten zu stützen. Parallel brachen die Feuerwehrleute die Tür zur Wohnung auf, um das Kind schließlich in Sicherheit zu bringen.
Chinesische Onlinemedien berichteten unter Berufung auf Anrainer, Verwaltung und die Polizei, das Mädchen habe keine Verletzungen davongetragen. Wie genau es zu der prekären Lage kommen konnte, wird noch untersucht. Feststeht momentan nur, dass das Kind alleine zu Hause war.
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