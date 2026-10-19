China: Kind baumelt im 12. Stock an einem Hochhaus

Wie auf einem von der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua verbreiteten Video zu sehen ist, klammerte sich das Kind – durch ein Einbruchsschutzgitter hindurch – mit seinen Füßen und Händen am Balkon fest. Gesichert von mehreren Helfern lehnten sich ein Stockwerk darunter zwei Männer aus zwei Fenstern, um das Kind mit einem kleinen Hocker von unten zu stützen. Parallel brachen die Feuerwehrleute die Tür zur Wohnung auf, um das Kind schließlich in Sicherheit zu bringen.