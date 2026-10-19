US-Warnung blieb aus: Nur „schlechtes Wetter“?

„Die haben wieder etwas vor“

Warum die Warnung ausblieb, bleibt vorerst unklar. Ukrainischen Angaben kann es bei dem Satellitensystem zu Verzögerungen in der Übertragung kommen. Auch schlechtes Wetter kann zu Störungen führen. Das halte er aber für unwahrscheinlich, erklärte ein anonymer ukrainischer Beamter gegenüber dem „Kyiv Independent“. „Die ‘Warnung‘ vor einer ballistischen Bedrohung ging erst ein, nachdem der Angriff bereits stattgefunden hatte“, sagte er. „Die haben wieder etwas vor.“ So etwas sei noch nie zuvor passiert, „aber jetzt haben wir zum dritten Mal in Folge ‘schlechtes Wetter‘“, so der Beamte.