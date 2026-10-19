Studenten sperren Louvre: „Touris sind aggressiv“

In einem Flugblatt, das rund um das Louvre ausgehängt wurde, heißt es: „Wir sind stolz, euch mitteilen zu können, dass wir das größte Museum der Welt blockieren.“ Laut Museumsleitung steht die Aktion, die von Studierenden der École du Louvre angeführt wird, in keinem direkten Zusammenhang mit dem Museum. Dieses diene nur als „Resonanzraum“.