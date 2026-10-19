Immer mehr Kinder hierzulande sind viel zu dick

Mindestens 60 Minuten Bewegung täglich

Kinder müssen nicht unbedingt in einem Sportverein sein, um sich ausreichend zu bewegen, wurde erläutert. Auch tägliche Bewegung wie zu Fuß gehen, Radfahren, Tanzen oder Fangen spielen zählen als Bewegungseinheiten. Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren werden mindestens 60 Minuten Bewegung täglich mit mittlerer bis höherer Intensität empfohlen. Kindergartenkinder sollten insgesamt mindestens drei Stunden am Tag körperlich aktiv sein, davon mindestens eine Stunde mit mittlerer bis höherer Intensität.