Heftige Regenfälle: Menschen flüchten auf Dächer

Besonders heikel war die Lage in Oliva: In der Küstengemeinde rund 70 Kilometer südlich der Provinzhauptstadt Valencia wurden nach Angaben von Bürgermeisterin Yolanda Pastor etwa 2000 Menschen von sieben Campingplätzen evakuiert. Die Feuerwehr rettete Menschen aus überfluteten Gebäuden. „Noch sind aber viele Menschen in ihren Häusern von den Wassermassen eingeschlossen“, einige seien auf die Dächer geflohen, sagte die Bürgermeisterin im TV-Sender Antena 3.