Große Ansagen: Was diese Woche wirklich zählt

Große Ansagen, intensive Gefühle und mögliche Missverständnisse: Diese Woche ist einiges los. Zwischen großen Plänen und emotionalen Turbulenzen gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und auch beim Start in die Herbstferien lohnt sich ein zweiter Blick auf Buchungen und Absprachen. Was die Sterne für die kommenden Tage verraten, erklärt Astrid Högl-Kräuter im Talk.