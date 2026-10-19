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Engel am Laufsteg

Die schönsten Bilder der Victoria‘s Secret Show!

Society International
19.10.2026 11:59
Die Victoria’s Secret Show 2026 liefert jede Menge Wow-Momente! Hier sind die schönsten Bilder ...
Die Victoria’s Secret Show 2026 liefert jede Menge Wow-Momente! Hier sind die schönsten Bilder der Unterwäsche-Fashion-Show!(Bild: Krone-Collage/AP/Richard Shotwell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kritik hin oder her: Die Bilder der schönen Models auf dem Catwalk sind einfach ein Hingucker! Glamour, Traumkörper und spektakuläre Dessous – auch die Victoria’s Secret Show 2026 liefert jede Menge Wow-Momente. Hier sind die schönsten Bilder der Fashion-Show!

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Mit einem romantischen Blumen-Look und auffälligen Flügeln setzte Bella Hadid gleich zu Beginn ein echtes Highlight als Auftakt für einen glamourösen Abend, der die Rückkehr einiger Engel-Legenden nach Geburten und Auszeiten sowie den teuersten BH aller Zeiten bringen sollte!

Bella Hadid eröffnete die Show mit Flügeln, die mit Blümchen geschmückt waren.
Bella Hadid eröffnete die Show mit Flügeln, die mit Blümchen geschmückt waren.(Bild: APA/2026 Victoria's Secret)

Funkelnder Blickfang im Wert von 50 Millionen Dollar 
Kylie Jenner war zum ersten Mal als Victoria‘s Secret Engel am Catwalk. Sie präsentierte auch gleich den legendären Fantasy Bra, dessen Wert auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Es handelt sich dabei um den teuersten BH, den Victoria‘s Secret jemals kreiert hat.

Kylie Jenner durfte den Fantasy Bra im Wert von 50 Millionen Dollar vorführen.
Kylie Jenner durfte den Fantasy Bra im Wert von 50 Millionen Dollar vorführen.(Bild: APA/Frazer Harrison/Getty Images for Victoria‘s Secret)

Das Schmuckstück wurde mit 4410 natürlichen Diamanten besetzt, darunter ein gelber Diamant mit 75,54 Karat. 15 Kunsthandwerker sollen rund 1000 Arbeitsstunden in das extravagante Design investiert haben.

Imaan Hammam
Imaan Hammam(Bild: AP/Richard Shotwell)
Alex Consani
Alex Consani(Bild: AP/Richard Shotwell)
Bella Hadid
Bella Hadid(Bild: AP/Richard Shotwell)

Sechs Wochen nach der Geburt am Laufsteg
Auch Barbara Palvin sorgte für Gesprächsstoff. Nur sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Sylvie lief das ungarische Model in zwei Looks über den Catwalk, darunter ein auffälliges Ensemble in Pink. 

Barbara Palvin ließ nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Kindes bei der Engel-Show von ...
Barbara Palvin ließ nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Kindes bei der Engel-Show von Victoria‘s Secret mit.(Bild: APA/Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret)

Hosk mit gewaltigen goldenen Flügeln
Auch Elsa Hosk wollte sich nach ihrer Schwangerschaft ihr großes Comeback bei der Victoria’s-Secret-Show nicht nehmen lassen.

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Das schwedische Topmodel stand nur rund drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes, das im Juli 2026 zur Welt kam, ebenfalls wieder als einer der berühmten „Engel“ auf dem Laufsteg. Hosk kehrte nach ihrer letzten Victoria’s-Secret-Show 2018 zurück und begeisterte mit gewaltigen goldenen Flügeln. 

Drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes kehrte auch Elsa Hosk auf den ...
Drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes kehrte auch Elsa Hosk auf den Victoria‘s-Secret-Laufsteg zurück.(Bild: APA/Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP)
Elsa Hosk durfte auch die größten Flügel anlegen.
Elsa Hosk durfte auch die größten Flügel anlegen.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Alessandra Ambrosio war zum 20. Mal dabei!
Alessandra Ambrosio war zum 20. Mal dabei!(Bild: AP/Richard Shotwell)
Megan Moroney am Catwalk
Megan Moroney am Catwalk(Bild: AP/Richard Shotwell)
Jasmine Tookes mit Lametta-Flügeln
Jasmine Tookes mit Lametta-Flügeln(Bild: AP/Richard Shotwell)
Tate McRae mit Flügeln wie weihnachtliches Staniolpapier
Tate McRae mit Flügeln wie weihnachtliches Staniolpapier(Bild: AP/Richard Shotwell)
Adriana Lima freute sich sichtlich über ihre Rückkehr als Engel.
Adriana Lima freute sich sichtlich über ihre Rückkehr als Engel.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Pop-Power bei der Show: Yoonchae (v. l.), Megan Skiendiel, Lara Raj und Daniela Avanzini von ...
Pop-Power bei der Show: Yoonchae (v. l.), Megan Skiendiel, Lara Raj und Daniela Avanzini von KATSEYE sorgen mit ihrem Auftritt bei der Victoria’s Secret Fashion Show für Stimmung auf dem Laufsteg.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Anok Yai
Anok Yai(Bild: AP/Richard Shotwell)
Mega-Auftritt auf dem Catwalk: Megan Thee Stallion heizt den Gästen der Victoria’s Secret ...
Mega-Auftritt auf dem Catwalk: Megan Thee Stallion heizt den Gästen der Victoria’s Secret Fashion Show ein.(Bild: AP/Richard Shotwell)
He Cong
He Cong(Bild: AP/Richard Shotwell)
Irina Shayk breitet ihre Flügel aus.
Irina Shayk breitet ihre Flügel aus.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Ashley Graham als Blumenfee am Catwalk
Ashley Graham als Blumenfee am Catwalk(Bild: AP/Richard Shotwell)
Candice Swanepoel im Tinkerbell-Look
Candice Swanepoel im Tinkerbell-Look(Bild: AP/Richard Shotwell)
Quenlin Blackwell
Quenlin Blackwell(Bild: AP/Richard Shotwell)

Huntington-Whiteley zurück, Lima zum 21. Mal dabei
Auch Rosie Huntington-Whiteley sorgte mit ihrem Comeback nach 16 Jahren für Aufsehen. 

Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: AP/Richard Shotwell)
Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: AP/Richard Shotwell)
Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Einige der Models feierten emotionale Jubiläen! Alessandra Ambrosio lief zum 20. Mal bei Victoria‘s Secret mit. Die Brasilianerin Adriana Lima absolvierte sogar ihre 21. Victoria’s-Secret-Show und schloss den Abend mit einem weißen Look und fantasievollen Federflügeln ab.

Alessandra Ambrosio war zum 20. Mal bei der Fashion-Show dabei und zeigte mehrere Outfits.
Alessandra Ambrosio war zum 20. Mal bei der Fashion-Show dabei und zeigte mehrere Outfits.(Bild: APA/2026 Victoria's Secret)
Adriana Lima war zum 21. Mal dabei.
Adriana Lima war zum 21. Mal dabei.(Bild: APA/2026 Victoria's Secret)

Für musikalische Highlights sorgten unter anderem Tate McRae, Megan Thee Stallion und Megan Moroney. 

Tate McRae
Tate McRae(Bild: AP/Richard Shotwell)
Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion(Bild: AP/Richard Shotwell)
Grace Elizabeth
Grace Elizabeth(Bild: AP/Richard Shotwell)
Rosalieke Fuchs
Rosalieke Fuchs(Bild: AP/Richard Shotwell)

Fabelwesen als Erfolgskonzept
Seit 1995 sorgt die Victoria’s-Secret-Show in der Vorweihnachtszeit für Glamour, Glitzer und Gänsehautmomente auf dem Laufsteg. Das Konzept: Sehr schöne Models präsentieren die Unterwäsche des Konzerns als Fantasiewesen mit Flügeln. Die Marke nennt die Models „Angels“, also Engel weil wohl kein Fabelwesen als schöner gilt. 

Adriana Lima und Alessandra Ambrosio beim Schlussauftritt mit allen Engeln.
Adriana Lima und Alessandra Ambrosio beim Schlussauftritt mit allen Engeln.(Bild: AP/Richard Shotwell)
Gefeiert wird die Show mit einem pinkfarbenen Konfettiregen.
Gefeiert wird die Show mit einem pinkfarbenen Konfettiregen.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Doch nach heftiger Kritik an extremen Schönheitsidealen und mangelnder Vielfalt verschwand die Kult-Show 2019 kurzfristig von der Bildfläche. 2021 wurde sie sogar eingestellt. 2024 feierte Victoria’s Secret jedoch sein Comeback und brachte die berühmten Engel zurück auf den Catwalk. Denn ohne macht man eben kaum Schlagzeilen ...

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