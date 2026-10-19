Die schönsten Bilder der Victoria‘s Secret Show!

Das schwedische Topmodel stand nur rund drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes, das im Juli 2026 zur Welt kam, ebenfalls wieder als einer der berühmten „Engel“ auf dem Laufsteg. Hosk kehrte nach ihrer letzten Victoria’s-Secret-Show 2018 zurück und begeisterte mit gewaltigen goldenen Flügeln.