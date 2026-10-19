Die schönsten Bilder der Victoria‘s Secret Show!

Kritik hin oder her: Die Bilder der schönen Models auf dem Catwalk sind einfach ein Hingucker! Glamour, Traumkörper und spektakuläre Dessous – auch die Victoria’s Secret Show 2026 liefert jede Menge Wow-Momente. Hier sind die schönsten Bilder der Fashion-Show!
Mit einem romantischen Blumen-Look und auffälligen Flügeln setzte Bella Hadid gleich zu Beginn ein echtes Highlight als Auftakt für einen glamourösen Abend, der die Rückkehr einiger Engel-Legenden nach Geburten und Auszeiten sowie den teuersten BH aller Zeiten bringen sollte!
Funkelnder Blickfang im Wert von 50 Millionen Dollar
Kylie Jenner war zum ersten Mal als Victoria‘s Secret Engel am Catwalk. Sie präsentierte auch gleich den legendären Fantasy Bra, dessen Wert auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Es handelt sich dabei um den teuersten BH, den Victoria‘s Secret jemals kreiert hat.
Das Schmuckstück wurde mit 4410 natürlichen Diamanten besetzt, darunter ein gelber Diamant mit 75,54 Karat. 15 Kunsthandwerker sollen rund 1000 Arbeitsstunden in das extravagante Design investiert haben.
Sechs Wochen nach der Geburt am Laufsteg
Auch Barbara Palvin sorgte für Gesprächsstoff. Nur sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Sylvie lief das ungarische Model in zwei Looks über den Catwalk, darunter ein auffälliges Ensemble in Pink.
Hosk mit gewaltigen goldenen Flügeln
Auch Elsa Hosk wollte sich nach ihrer Schwangerschaft ihr großes Comeback bei der Victoria’s-Secret-Show nicht nehmen lassen.
Das schwedische Topmodel stand nur rund drei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes, das im Juli 2026 zur Welt kam, ebenfalls wieder als einer der berühmten „Engel“ auf dem Laufsteg. Hosk kehrte nach ihrer letzten Victoria’s-Secret-Show 2018 zurück und begeisterte mit gewaltigen goldenen Flügeln.
Huntington-Whiteley zurück, Lima zum 21. Mal dabei
Auch Rosie Huntington-Whiteley sorgte mit ihrem Comeback nach 16 Jahren für Aufsehen.
Einige der Models feierten emotionale Jubiläen! Alessandra Ambrosio lief zum 20. Mal bei Victoria‘s Secret mit. Die Brasilianerin Adriana Lima absolvierte sogar ihre 21. Victoria’s-Secret-Show und schloss den Abend mit einem weißen Look und fantasievollen Federflügeln ab.
Für musikalische Highlights sorgten unter anderem Tate McRae, Megan Thee Stallion und Megan Moroney.
Fabelwesen als Erfolgskonzept
Seit 1995 sorgt die Victoria’s-Secret-Show in der Vorweihnachtszeit für Glamour, Glitzer und Gänsehautmomente auf dem Laufsteg. Das Konzept: Sehr schöne Models präsentieren die Unterwäsche des Konzerns als Fantasiewesen mit Flügeln. Die Marke nennt die Models „Angels“, also Engel weil wohl kein Fabelwesen als schöner gilt.
Doch nach heftiger Kritik an extremen Schönheitsidealen und mangelnder Vielfalt verschwand die Kult-Show 2019 kurzfristig von der Bildfläche. 2021 wurde sie sogar eingestellt. 2024 feierte Victoria’s Secret jedoch sein Comeback und brachte die berühmten Engel zurück auf den Catwalk. Denn ohne macht man eben kaum Schlagzeilen ...
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