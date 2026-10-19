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„Mag die beiden sehr“

„Wetten, dass..?“: Markus Lanz lobt Kaulitz-Brüder

Society International
19.10.2026 13:05
Bill und Tom Kaulitz werden am 5. Dezember 2026 ihre erste Ausgabe der Erfolgsshow „Wetten, ...
Bill und Tom Kaulitz werden am 5. Dezember 2026 ihre erste Ausgabe der Erfolgsshow „Wetten, dass..?“ moderieren. Großes Lob gab es jetzt schon vorab von Talkmaster Markus Lanz, der die Sendung von 2012 bis 20124 moderierte.(Bild: Krone-Collage/APA/dpa-Zentralbild/AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
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Von krone.at

Zwei Monate vor dem Neustart des TV-Klassikers „Wetten, dass..?“ zeigt sich Moderator Markus Lanz (57) von seinen Nachfolgern Bill und Tom Kaulitz überzeugt. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf“, sagte Lanz der Deutschen Presse-Agentur. 

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„Ich mag die beiden sehr und wünsche ihnen, dass das klappt. Und ich glaube, so komplett anarchisch daranzugehen, ist genau das Richtige.“

„Wetten, dass..?“ lief von 1981 bis 2014 und feierte 2021 mit dem langjährigen Moderator Thomas Gottschalk ihr Comeback. Nach drei Ausgaben verabschiedete sich der 76-Jährige dann erneut – seitdem wurde keine Folge mehr ausgestrahlt. 

Neustart mit Kaulitz-Brüdern
Anfang des Jahres kündigte das ZDF dann überraschend an, dass die beiden Zwillinge der Band Tokio Hotel die Unterhaltungsshow am 5. Dezember in Halle (Saale) einmalig moderieren werden. Auch ORF und SRF werden wieder mit dabei sein.

Der deutsche Sender „ZDF“ verkündete im Jänner 2026 auf Instagram, dass die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz einmalig eine Sendung von „Wetten, dass..?“ moderieren werden: 

„Ich hatte immer das Gefühl, da gab es so einen großen Phantomschmerz eines ganzen Landes über den Verlust und den Abschied von Thomas Gottschalk. Wir sind mit dem groß geworden. Der war anders, der war flapsig und immer schon ein bisschen übergriffig“, sagte Lanz, der das Format von 2012 bis 2014 moderierte.

Thomas Gottschalk moderierte „Wetten, dass..?“ von 1987 bis 1992 und dann wieder von 1994 bis ...
Thomas Gottschalk moderierte „Wetten, dass..?“ von 1987 bis 1992 und dann wieder von 1994 bis 2011. Schließlich moderierte er nochmal drei Comeback-Sonderausgaben, jeweils in den Jahren 2021, 2022 und am 25. November 2023, ehe er sich endgültig verabschiedete.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Gottschalk und die Kaulitz-Brüder: „Jetzt Rock ‘n‘ Roll“
Gottschalk wurde in den vergangenen Jahren verstärkt für seinen körperlichen Umgang mit weiblichen Prominenten auf seiner TV-Couch kritisiert, welchen er selbst als „rein dienstlich“ bezeichnete. Dazu erklärte Lanz: „Das wird heute diskutiert. Und das Interessante ist, dass man immer vergisst, das war damals schon eigentlich nicht mehr okay.“

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Aber man habe Gottschalk für andere Dinge geliebt. „Er hat eben anders geredet. Das war nicht „Guten Abend, meine Damen und Herren“, sondern das war: „Hier sind wir und jetzt Rock ‘n‘ Roll.“ Und ein bisschen so sind die Kaulitz-Brüder auch.“

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