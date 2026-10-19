„Wetten, dass..?“: Markus Lanz lobt Kaulitz-Brüder

„Ich hatte immer das Gefühl, da gab es so einen großen Phantomschmerz eines ganzen Landes über den Verlust und den Abschied von Thomas Gottschalk. Wir sind mit dem groß geworden. Der war anders, der war flapsig und immer schon ein bisschen übergriffig“, sagte Lanz, der das Format von 2012 bis 2014 moderierte.